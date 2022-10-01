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Liselilerin ürettiği ödüllü elektrikli aracında seri üretim hedefi

DHA

Liselilerin ürettiği ödüllü elektrikli aracında seri üretim hedefi


Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)MANİSA'da lise öğrencilerinin ürettiği, ortalama 60 kilometre hızla 200 kilometre yol yapabilen, TÜBİTAK'ın yarışmasında ise 'görsel tasarım' ödülü verilen elektrikli otomobilin seri üretimi için sanayi kuruluşlarıyla görüşmeler başladı. Sanayicilerin yakından ilgilendiği araçta seri üretime geçilmesi hedeflenirken, öğrenciler de geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. 
Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu (MOSTEM) Lisesi öğrencileri, ulaşımda kullanılan araçların karbon salınımını azaltmak amacıyla alternatif ve temiz enerji ile çalışarak çevreye duyarlı otomobil üretmek için çalışma başlattı. 12 öğrenci ve 8 öğretmen, 9 aylık çalışmanın ardından tasarladıkları otomobili üretti. Tüm parçaların öğrenciler tarafından üretildiği tamamen yerli otomobile, TÜBİTAK tarafından Kocaeli'deki 'TOSFED Körfez Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda 'Teknofest 2022 Görsel Tasarım' ödülü verildi. Sanayi kuruluşları, 'görsel tasarım' kategorisi şampiyonu elektrikli otomobili incelemek için okula gelmeye başladı. Otomobili yerinde inceleyen sanayiciler, araçta seri üretime geçilmesini hedefliyor.
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ, DİREKSİYONA GEÇTİ
Yarışmadan ödül alarak dönen öğrenciler ise ürettikleri aracın geliştirilmesi için çalışmalara başladı. Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş da okulu ziyaret ederek, öğrencileri tebrik etti. Direksiyona geçen Demirtaş, otomobilin üretiminde emeği geçen öğrenciler, öğretmenler ve okul müdürü Mehmet Ali Özfiliz'e teşekkür etti.
Aracın danışmanlarından Manisa MOSTEM Lisesi elektrik öğretmeni Ali Osman Alak, "9 aylık süreçte bu aracı öğrencilerimiz tasarlayıp tüm parçalarına kadar hepsini yaptı. Bu süreçte hem öğrenci hem de öğretmenler çok şey öğrendi. İlk defa Kocaeli'de katıldığımız yarışmada görsel tasarım ödülü alarak, yarışmayı başarıyla tamamladık. Aracımızda 2,5 wattlık motor, 50 amperlik bataryamız mevcut. Normalde 80 kilometre hıza kadar çıkabiliyor ama öğrencilerimiz güvenliği açısında 60 kilometre hıza kadar ayarladık. Aynı zamanda aracımızla ortalama 200 kilometre yol alabiliyoruz. Kendi çabamızla özellikle de öğrencilerimiz ürettiği için mutluyuz" dedi.
Öğrencilerden Yavuz Ünsal da ürettikleri araç ile 'görsel tasarım' ödülü aldıkları için mutlu olduklarını, aracı geliştirmek adına çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2022-10-01 14:43:14

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