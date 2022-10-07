Manisa BŞB - Beşiktaş Emlakjet: 73 - 66

Ersan ERDOĞAN / MANİSA,(DHA)SALON: Muradiye Spor
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Göksun Öz
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Anosike 17, Cruz 17, Michalak 11, Roberson 11, Gani 4, Bruınsma 8, Yiğit 5, Kaspar, Tolga, Ogün, Mustafa, Ata,
BEŞİKTAŞ: Mccormack 15, Okben 13, Orelık 13, Brown 11, Coleman 4, Usher 8, Furkan 2, Burak, Efe, Emir, Yağız
1'İNCİ PERİYOT: 22-13
İLK YARI: 39-33
3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-56Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi´ndeki sezonun ikinci haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Beşiktaş´ı mağlup etti. Muradiye Spor Salonu´ndaki karşılaşmada ev sahibi ekip ilk periyotu 22-13 önde tamamlarken, ilk yarı ise ev sahibi ekibin 6 farkla 39-33 üstünlüğüyle sona erdi. 3´üncü periyotta Beşiktaş; Brown, Orelık ve Mccormack´ın sayılarıyla ilk defa öne geçerek, periyodu 53-56 tamamlandı. Maç ev sahibi ekibin 73-66 üstünlüğüyle sona erdi. Manisa BŞB'de Anosıke 17, Cruz 17, Michalak ve Roberson 11´er sayıyla yıldızlaştı. DHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2022-10-07 21:47:36
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
-
Keşfet
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.