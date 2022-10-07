Manisa BŞB - Beşiktaş Emlakjet: 73 - 66

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Ersan ERDOĞAN / MANİSA,(DHA)SALON: Muradiye Spor

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Göksun Öz

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Anosike 17, Cruz 17, Michalak 11, Roberson 11, Gani 4, Bruınsma 8, Yiğit 5, Kaspar, Tolga, Ogün, Mustafa, Ata,

BEŞİKTAŞ: Mccormack 15, Okben 13, Orelık 13, Brown 11, Coleman 4, Usher 8, Furkan 2, Burak, Efe, Emir, Yağız

1'İNCİ PERİYOT: 22-13

İLK YARI: 39-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-56Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi´ndeki sezonun ikinci haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Beşiktaş´ı mağlup etti. Muradiye Spor Salonu´ndaki karşılaşmada ev sahibi ekip ilk periyotu 22-13 önde tamamlarken, ilk yarı ise ev sahibi ekibin 6 farkla 39-33 üstünlüğüyle sona erdi. 3´üncü periyotta Beşiktaş; Brown, Orelık ve Mccormack´ın sayılarıyla ilk defa öne geçerek, periyodu 53-56 tamamlandı. Maç ev sahibi ekibin 73-66 üstünlüğüyle sona erdi. Manisa BŞB'de Anosıke 17, Cruz 17, Michalak ve Roberson 11´er sayıyla yıldızlaştı. DHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-10-07 21:47:36



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