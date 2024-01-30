Manisa ilçeleri: Manisa ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç? Ege Bölgesi'nde yer alan ancak denize kıyısı olmayan şehirlerden biri olan Manisa, Sanayi yönünden gelişmiş iller arasında yer almaktadır. İş imkânlarının fazla olmasından dolayı bölgeye göçler gerçekleşmektedir. Manisa ilçeleri: Manisa ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç? İşte, detaylar.

Manisa aynı zamanda 'şehzadeler şehri' olarak da bilinmektedir. Bunun sebebi Osmanlı şehzadelerinin saltanat tecrübesini kazandıkları önemli siyasi eğitim merkezlerinden biri olmasıdır. Şehir; mesir macunu, sultaniye üzümü ve Manisa Tarzan'ı ile tanınmaktadır. Manisa ilçeleri nelerdir? Manisa’nın ilçeleri tam listesi nedir? Manisa merkez ilçeleri hangi ilçelerden oluşur? Manisa ilçeler haritası hangi ilçeleri kapsar? İşte, merak edilen detaylar.

Manisa İlçeleri

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2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı kanun ile büyükşehir olan Manisa, Spil Dağı'nın eteklerinde kurulmuştur. Antik Çağ'da "Magnesia", Roma İmparatorluğu döneminde tam ismiyle "Magnesia ad Sipylum" olarak anılmıştır. Şehrin tarihi Yontma Taş Devri'ne kadar uzanmaktadır. Ülkemizin en gelişmiş şehirlerinden biri olan Manisa'nın İzmir’e sınırı vardır. İklimin elverişli olmasından dolayı tarım faaliyetleri çokça yapılmaktadır. Türkiye'nin en meşhur gıda ve elektronik firmalarının fabrikalarına ev sahipliği yapması sebebiyle şehrin dışından göç ve mevsimlik işçi almaktadır. Hititler, Frigler, Lidyalılar, Yunanlar, Romalılar, İranlılar, Bizanslılar, Saruhanoğulları ve Osmanlı Devleti gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapmasından dolayı zengin bir kültürel birikime sahiptir. Manisa şehrimizin 2’si merkez ilçe olmak üzere 17 ilçesi bulunmaktadır. İşte, Manisa İlçeleri:

Merkez İlçeler:

Şehzadeler

Yunusemre

Diğer İlçeler:

Ahmetli

Akhisar

Alaşehir

Demirci

Gölmarmara

Gördes

Kırkağaç

Köprübaşı

Kula

Salihli

Sarıgöl

Saruhanlı

Selendi

Soma

Turgutlu

Manisa'nın İlçeleri

İzmir'den sonra Ege Bölgesi'nin en büyük ikinci şehri olan Manisa, Gediz Ovası'nın bereketli topraklarından dolayı tarımsal üretimde ilk üç sırada yer alan illerden biridir. Manisa’nın, Yunanistan’ın Teselya Bölgesi’ndeki Pelion Dağı civarından göç eden Magnetler tarafından kurulduğu tahmin edilmektedir. Günümüzün önemli gelir kaynağını ise sanayi oluşturmaktadır. Pek çok önemli fabrikanın burada yer alması ülkemizdeki büyük organize sanayi bölgelerinden biri olmasını sağlamaktadır. Bu da aynı zamanda yoğun göç almasına sebebiyet verir. Bölgede Sardes başta olmak üzere 20'den fazla antik kent bulunmaktadır. Osmanlı'nın 16 şehzadesi burada sancak beyliği yapmıştır.

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Yüzyıllar boyunca pek çok farklı kültüre ev sahipliği yaptığından dolayı kültürel miraslarıyla ön plana çıkan şehrin gezilebilecek pek çok yeri mevcuttur. Özellikle antik kentler, kaleler, camiler, müzeler ve kaplıcalar gezginlerin uğrak noktalarıdır. Şehrin eşsiz tabiat güzellikleri arasında Spil Dağı, Ağlayan Kaya, Kula Peribacaları ve Kurşunlu Kaplıcaları yer alır. Manisa Kalesi, Muradiye Camisi, İvaz Paşa Camisi, Sardes Antik Kenti ve Thyateria ise gezilebilecek başlıca yerleridir.

Şifalı Mesir Macunu ve Sultaniye Üzümü ile adından söz ettiren Manisa, İzmir'e yakınlığının da sağladığı avantajla gelişimine her geçen gün hız katan bir ilimizdir. Manisa ilimizin 17 ilçesi bulunmaktadır. İlçe Manisa’nın ilçeleri: Şehzadeler, Yunusemre, Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma ve Turgutlu.

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Manisa Merkez İlçeleri

Manisa ilimizin güncel nüfusu 1.468.279 olarak açıklanmıştır. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçe Yunusemre ilçesi, en az olduğu ilçe ise Köprübaşı ilçesidir. En geniş topraklara sahip olan ilçesi Akhisar ilçesidir. Gölmarmara ilçesi ise en küçük yüz ölçümüne sahip olan ilçedir. Manisa ilimizin 2 merkez ilçesi bulunmaktadır. İşte, Manisa’nın merkez ilçeleri:

Merkez İlçeler:

Şehzadeler

Yunusemre

Manisa İlçeler Haritası

Manisa’nın ilçeleri hakkında detaylı bilgiye harita yardımıyla ulaşım sağlayabilir; ilçelerin konumları ve büyüklükleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Manisa’nın ilçeleri harita üzerinde şu şekilde gösterilmiştir:

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