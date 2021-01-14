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MANİSA - Pompalı tüfekle öldürülen Gülnur Kocabaş'ın katil zanlısı hakim karşısına çıktı

Manisa'da geçen yıl 28 Mayıs'ta Gülnur Kocabaş'ı pompalı tüfekle öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Yusuf Akbulut'un yargılanmasına başlandı.

MANİSA - Pompalı tüfekle öldürülen Gülnur Kocabaş'ın katil zanlısı hakim karşısına çıktı
AA

Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan davanın ilk duruşmasına, maktul Gülnur Kocabaş'ın ailesi, taraf avukatları ve kadın dernekleri temsilcileri katıldı.Duruşmada ilk savunmasını yapan sanık Yusuf Akbulut, maktulü Manisa Organize Sanayi Bölgesinde çalıştığı fabrikadan tanıdığını, 3 yıldır arkadaş olduklarını, maktulün ailesinin de kendisini tanıdığını, aralarındaki gönül ilişkisinden haberdar olduklarını iddia etti.

Yusuf Akbulut, evlenme teklif ettiği Gülnur Kocabaş'ın kendisinden uzaklaştığını, başkasıyla ilişkisi olduğunu düşündüğünü ifade ederek arabasıyla fabrikaya götürmek istediği maktulün bunu kabul etmeyip kendisine hakaret ettiğini savundu.

Akbulut, şu ifadeleri kullandı:

"Bana rencide edici kelimeler kullandı, 'Bir daha yanıma gelme, hayatımda başka biri var' gibi şeyler söyledi. Bunun üzerine aracıma binip arkasından gittim, araçta tüfek vardı, tüfeği aldım. Korkutmak amacıyla sıktım, koluna geldi. Yanına giderken tüfek iki defa daha ateş aldı. Dengemi kaybettim, korktum."İntihar etmeyi düşündüğünü ancak tüfeğin ateş almadığını da iddia eden Akbulut, pişman olduğunu, tahliyesini talep ettiğini söyledi.Gülnur Kocabaş'ın babası Eyüp Kocabaş da kızının ayrıldığı sanık tarafından rahatsız edildiğini, bunu iş yerindeki amirlerine de bildirdiğini kaydetti.

Dava, Yusuf Akbulut'un tutukluk halinin devamına karar verilerek 6 Nisan'a ertelendi.

- "En ağır cezaya çarptırılacağına inanıyoruz"

Duruşmanın ardından Gülnur Kocabaş'ın annesi Kader Kocabaş, AA muhabirine kızının çalışmak için Kütahya'dan gelerek Manisa'ya yerleştiğini belirterek, "Ben kızımı telli duvaklı gelin olarak görmek istedim. Ama şimdi ne oldu ? Katil cezaevinde, benim kızım 7 aydır toprağın altında." dedi.

Maktulün kardeşi Neşe Kocabaş da ablasının her zaman çevresine neşe saçan birisi olduğunu anlatarak, "Herkes ablamı severdi, adı gibi, gül gibiydi, böyle bir sonu hak etmedi." ifadelerini kullandı.Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyon Başkanı Vekili Avukat Özge Arslan da sanığın olay günü aracında pompalı tüfeğin olmasının hazırlıklı geldiğinin göstergesi olduğuna dikkati çekerek, "Sanığın hiçbir indirimden faydalanmadan en ağır cezaya çarptırılacağına inanıyoruz." dedi.

- Olay

28 Mayıs 2020'de Şehzadeler ilçesi Alaybey Mahallesi'ndeki evinden işe gitmek üzere çıkan 22 yaşındaki Gülnur Kocabaş, yolda pompalı tüfekle yapılan saldırı sonucu ölmüş, zanlı Yusuf Akbulut (27) pompalı tüfekle polise teslim olmuş ve tutuklanmıştı.

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