Pop müziğin altın çağını yaşadığı 90'lı yıllara 'Sana Demedim Mi?', 'Gazla Gitsin' ve 'Maalesef' gibi şarkılarıyla damga vuran Mansur Ark, 15 yıl sonra ilk single çalışması 'Bi Ton' ile geri döndü. Üç yıldır İstanbul'un çeşitli noktalarında konserler verdiğini belirten ünlü sanatçı, "15 yıldır Bodrum'da yaşıyorum. Yılın belirli dönemlerinde İstanbul'a geliyorum. Ortalarda gözükmediğim süre zarfında müzikten hiç kopmadım. Bodrum'da besteler ürettim. Artık geri dönmem gerektiğini düşünerek 'Bi Ton' adını verdiğim şarkımı dinleyicilerle buluşturdum" ifadelerini kullandı.

90'larda üretilen şarkıların çok özel olduğunun altını çizen Mansur Ark, "90'lardaki sanatçılarda beğenilme kaygısı yoktu. Çekilen kliplerde efekt neredeyse hiç kullanılmıyordu. Elektronik desen o da yok gibiydi. Gelinen noktada sadece ülkemizde değil Avrupa ve Amerika'da da 90'ların tınıları yeniden önem kazandı. Tüm dünyada 90'lar hortladı" şeklinde konuştu.

Günümüzde kimi sanatçıların hileye başvurarak dijital ortamda görüntülenme sayılarını arttırmasına da değinen ünlü şarkıcı, "Bir şarkıyı nasıl 50 milyon kişi dinler aklım almıyorum. Ben hile hurda bilmemem. Zaten biz zamanında gönüllere tıkladık" diyerek görüntülenme sayılarını para vererek arttıranlara mesaj verdi.

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