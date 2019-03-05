Mansur Ark kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir programda Cem Yılmaz hakkında ilginç bir itirafta bulundu. Ark'ın itirafı magazin gündemine oturdu. Cem Yılmaz, geçtiğimiz yaz oğlu Kemal'ın Mansur Ark'ın şarkısı ile dans ettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bunun üzerine Mansur Ark, "Ben İstanbul'da yaşamıyorum bu yüzden Cem Yılmaz ve oğlu Kemal ile hiç denk gelemedik. Ama o dönemde Cem Yılmaz'la konuşup mesajlaştık. Ben Cem'in böyle bir video paylaştığını bilmiyordum. Bodrum'daydım, otomobil kullanıyordum telefonum da koltuğun üzerindeydi. Mesajlar gelmeye başladı telefonuma, sürekli bildirim geliyordu. Otomobil sürdüğüm için de bakmadım telefona, dedim ‘herhalde birisi yine Mansur Ark öldü' diye bir şey paylaştı millet de takibe başladı… Otomobili durdurdum baktım, videoyu görünce çok hoşuma gitti. Keyif verici bir durum benim için. Başka videolar ve mesajlarda geldi, sevindirdi bu durum beni… Yaklaşık 9 bin civarı takipçi geldi. Sonuçta bu benim planladığım bir durum değil, insanların beni dinlemesi, hoşuma gidiyor. Ben hep işimle gündemde olmak istiyorum, bu yüzdende çok görünmüyorum ekranlarda. Çünkü benim malzemem şarkıdır." dedi.

MANSUR ARK KİMDİR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mansur Ark (d. 26 Kasım 1965, Mersin),Afrika kökenli Türk şarkıcı, şarkı sözü yazarı, besteci ve oyuncu. Mersin'de doğdu. 1994 yılında piyanoya olan ilgisinden dolayı müziğe ilgisi artmıştır. 1996 yılında BAY MÜZİK ile anlaşarak ilk albüm anlaşmasını imzaladı. Türk pop ağırlıklı olmak üzere Blues, R&B, Caz gibi değişik türlerde şarkıları vardır.

Mansur Ark, 1997 yılının Kasım ayında kendi adını taşıyan ilk albümü Mansur Ark'ı piyasaya sürdü. "Maalesef" adlı şarkıyla çıkış yaptı ve şarkı çok büyük ses getirdi ve dönemin hitleri arasına girdi. Ardından, 1999 yılında ikinci stüdyo albümü olan Öğrendim'i piyasaya sürdü. İlk albümdeki sesi getirmese de olumlu tepkiler aldı. "Seni seviyorum" adlı şarkı ile çıkış yapsa da "Gel Yanıma" adlı parçası daha çok ses getirmiştir. 2002 yılında üçüncü stüdyo albümü Fark'ı yayınlamıştır. Albüm ilk iki albüm kadar ses getirmese de albümde yer alan Ragga Oktay'la "Yarim" adlı şarkıya yaptığı düeti ses getimiştir. 2004 yılında Gazla Gitsin adlı dördüncü stüdyo albümünü yayınlamıştır. Albümle aynı adı taşıyan "Gazla Gitsin" adlı şarkı dönemin hitleri arasına girmiştir. Parça radyolarda çalınması için çok istek alıyordu. Dördüncü albümünü yayınladıktan sonra müziğe beş yıllık bir ara veren Ark, 2009 yılında Sen de Bizdensin adlı beşinci stüdyo albümü ile müziğe geri dönmüştür. Albümle aynı adı taşıyan "Sen de Bizdensin" adlı parça oldukça beğenilmiştir. Radyolarda ve televizyonlarda oldukça sık çalınmıştır. 2012 yılında altıncı stüdyo albümü Bu Defa'yı yayınlanmıştır. Albüm çok ses getirmemiştir ama aynı yıl Volga Tamöz'ün yayınladğı Tam 90'dan adlı 90'lar şarkılarının yer aldığı toplama albümde "Sana Demedim Mi?" adlı hit şarkısını tekrar seslendirmiştir.