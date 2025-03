Mansur Yavaş: Saraçhane'de duran on binlerle birlikteyim | Son dakika haberleri

Mansur Yavaş: Saraçhane'de duran on binlerle birlikteyim

Yavaş: Saraçhane'de duran on binlerle birlikteyim ABB Başkanı Mansur Yavaş "Şu an İstanbul yolundayım ancak tüm yüreğimle Ekrem Başkanımızın yanında Saraçhane'de duran on binlerle birlikteyim." dedi

Giriş: 19.03.2025 - 22:52 Güncelleme: 19.03.2025 - 22:52

