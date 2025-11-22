CHP Genel Başkanı Özgür Özel Zonguldak Belediye Başkanlığı önünde açıklamalarda bulundu.

Özel, "Bugün Zonguldak Belediye'mizi ziyaret ettik. 21 il belediyemizden bir tanesidir. 14 büyükşehir belediyesini kazandığımız, 21 il belediyesini kazandığımız, ülkenin % 65'ine hizmet etmemizi millet tarafından görevlendirdiğimiz bir sürecin içindeki bir hazımsızlıkla ve bunun üzerine ülkeyi yöneten ve bir sonraki seçimlerde seçimi kaybedeceğinden endişe eden birisinin hedef göstermesiyle başlayan bir sürecin içindeyiz" dedi.

"İTİBAR SUİKASTI SÜRECİ BAŞLATMAK İSTİYORLAR"

İHA'daki habere göre Ekrem İmamoğlu'na yapılanların ardından Mansur Yavaş'a da karşı itibar suikastı sürecinin başlatılmak istendiğini söyleyen Özel, "Bu, 19 Mart'ta sivil darbe süreci olarak geleceğin iktidarına, geleceğin cumhurbaşkanına yapılan darbe sürecinden farklı bir süreç değil Sandıktan korkan, kendi kadın kollarına, gençlik kollarına, ana kademesine güvenmeyen, hiçbir partide olmayan yargı kolları başkanlığı diye bir kol kuran biriyle muhatabız. Bu süreçte İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na yapılanların amacı neyse şimdi dönüp Mansur Yavaş'a karşı da aynı itibar suikastını gerçekleştirmeye çalışan bir süreci başlatmak istiyorlar" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın Mansur Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni verilmesiyle ilgili konuşan Özel şöyle devam etti: "Bu dosyayla ilgili. Müfettişler geldi, çalıştılar, raporlar yazdılar ve belediye başkanıyla ilgili, özel kalemiyle ilgili hiçbir şey bulmadılar. Şimdi dönmüşler bir kez daha aynı yerden soruşturma izni vererek yeni bir süreç başlatmak istiyorlar. Buradan bir sonuç alamayacakları belli. Yani sonuç odaklı değil, sadece Mansur Yavaş'ı da tartıştırmak üzerine yaptıkları bir hamledir. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayımızdı. Ben de Mansur Bey'le gittik kendisine ön seçimde oy verdik. Ama Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiler. 2400 yıl ceza istiyorlar kendilerince. Ekrem İmamoğlu'nu hallettik. Şimdi bu milletin bizim karşımızda seçebileceği Cumhurbaşkanı adayı kim var? En kuvvetli adaylardan bir tanesi Mansur Yavaş. Şimdi onu hedefe koymaya çalışıyorlar. Millet bunu görüyor. Mansur Yavaş ile yolsuzluğu aynı cümle içinde kuruyorsanız burada kötü niyet var demektir. Bunu çok net olarak görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri yolsuzlukla, usulsüzlükle itham eden kim varsa aslında milletin önünde iftiracı olduğunu ve esas korktuğunun önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimleri olduğunu millet biliyor artık.