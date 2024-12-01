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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkışı: "Benim adıma kimse konuşmayacak" | Son dakika haberleri

        Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkışı: "Benim adıma kimse konuşmayacak"

        Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarının partiye zarar verdiğini belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Benim adıma kimse cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda konuşmaz, konuşmayacak" dedi.

        Giriş: 01.12.2024 - 11:25 Güncelleme: 01.12.2024 - 11:25
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        Yavaş: Benim adıma kimse konuşmayacak
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumartesi günü partisinin belediye başkanları ile bir araya geldi. Kayyumlar ve belediyelerin borçları dahil birçok konu kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

        Belediye başkanları söz alıp görüşlerini paylaştı. Edinilen bilgiye göre basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda söz alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kayyumlara karşı etkin mücadele verilmesi gerektiğini söyledi. Yavaş, "Vereceğimiz tepki hukuk çerçevesinde olmalı, hukuk kurallarını aşmamalıyız" ifadelerini kullandı.

        CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI

        Yavaş, konuşmasında cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasına da değindi. Bu tartışmaların partiye zarar verdiğini ve uzak durulması gerektiğini kaydeden Yavaş,"Benim adıma kimse cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda konuşmaz, konuşmayacak, herkesten de bu yaklaşımı bekliyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları için çok erken" diye konuştu.

        İMAMOĞLU’NDAN KAYYUM AÇIKLAMASI

        Yavaş'ın ardından söz alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gündeminde kayyumlar vardı. Hiçbir CHP'linin kayyumlarla mücadele ederken hukuk dışına çıkmayacağını belirten İmamoğlu, daha sert bir mücadele verilmesi gerektiğini söyledi. "Daha cesur olmalıyız" dedi.

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