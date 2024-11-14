Mansur Yavaş'tan yeni yanıt: Rakamlar asla yalan söylemez

İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri nezdinde bir kısım etkinliklerle ilgili usulsüz harcama yapıldığı iddiaları üzerine re’sen soruşturma başlatmıştı. Konu ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş yeni bir açıklama yaptı.

İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması Haberi Görüntüle

Yavaş, X hesabından yaptığı açıklamada:

"Gelin gerçeklere hep beraber verilerle bakalım. Çünkü rakamlar asla yalan söylemez." dedi.

Gelin gerçeklere hep beraber verilerle bakalım. Çünkü rakamlar asla yalan söylemez. pic.twitter.com/tgjgIz9L62 — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) November 14, 2024 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE DE SORUŞTURMA Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserlerle ilgili ihbarlar üzerine inceleme başlattı. REKLAM Gelen ihbarları dikkate alan Başsavcılık, Memurların Yargılanması Hakkında Kanunun uyarınca İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu’na müzekkere yazdı. Müzekkerede; konunun araştırılması istendi. Suç unsuru ve şüpheli tespiti yapılması halinde durumun Savcılığa bildirilmesi istendi.

Savcılık ayrıca gelen şikayet dilekçelerini de detaylı inceleme için İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesini kararlaştırdı. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu, Savcılığın talebi üzerine ABB konserleri ile ilgili iddiaları müfettiş eliyle inceleyerek, rapor hazırlayacak. Savcılığın soruşturması ve rapor doğrultusunda şekillenecek. YAVAŞ: SUÇU OLAN VARSA CEZASINI ÇEKECEKTİR Konuyla ilgili olarak sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı:

"11 Kasım tarihinde konuyla ilgili basına açıklama yaptığım gün İçişleri Bakanlığı tarafından 2 mülkiye müfettişi konuyu incelemek üzere gönderilmiştir. Bu inceleme halen devam etmektedir. Yeni bir durum söz konusu değildir. Hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur. Sözümüzün arkasındayız, suçu olan varsa cezasını çekecektir. Aynı davranışı tüm kamu ve belediyelerden de bekliyoruz."

REKLAM İBB’YE SORUŞTURMA İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialar hakkında İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak resen soruşturma başlattı. Konu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Çeşitli haber siteleri ve sosyal paylaşım platformlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde bir kısım etkinliklerle ilgili usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.