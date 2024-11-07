Mantar üreticisi kadını öldürenler için kırmızı bülten

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi 5008 Sokak'taki binanın ikinci katında ikamet eden mantar üretim tesisi sahibi Canan Cerit'i öldürdükleri ileri sürülen çalışanları İranlı karı koca ile onlara yardım ettiği değerlendirilen İran uyruklu bir kişi ile ilgili soruşturma sürüyor.

Suçu işledikten sonra evden çaldıkları yaklaşık 265 bin lira değerindeki altınları bozdurdukları belirlenen sanıkların, henüz olay ortaya çıkmadan önce ülkelerine kaçtıkları belirlendi.

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Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 zanlı için kırmızı bültenle arama kararı çıkarırken, zanlıların iadesi için İran'dan talepte bulundu.