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ManU'dan Ronaldo açıklaması: Sözleşmesi...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, kulübü kendisine ihanet etmekle suçlayan ve Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ardından kulüpten ayrılacağının sinyalini veren Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo hakkında "gerekli adımların atıldığını" açıkladı

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  • ManU'dan Cristiano Ronaldo açıklaması: Sözleşmesi... Ronaldo takımdan ayrılacak mı? - Spor Haberleri

    Manchester United'da kadro dışı bırakılan Cristiano Ronaldo gündemden düşmüyor. İlk olarak Tottenham maçında stadı terk ettiği için kadro dışı bırakılan yıldız oyuncu ardından sert açıklamalarda bulunmuştu.
  • ManU'dan Cristiano Ronaldo açıklaması: Sözleşmesi... Ronaldo takımdan ayrılacak mı? - Spor Haberleri

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Manchester United, bu sabah Cristiano Ronaldo'nun son röportajına yanıt olarak gerekli adımları attı. Bu süreç sonuca ulaşana kadar daha fazla yorum yapmayacağız." ifadeleri kullanıldı.
  • ManU'dan Cristiano Ronaldo açıklaması: Sözleşmesi... Ronaldo takımdan ayrılacak mı? - Spor Haberleri

    KULÜP NİYE AÇIKLAMA YAPTI?

    Ronaldo, Erik ten Hag'a saygısı olmadığını belirterek, "Ona saygım yok çünkü bana saygı göstermedi. Bana saygısı olmayana asla saygı duymam." demişti.
  • ManU'dan Cristiano Ronaldo açıklaması: Sözleşmesi... Ronaldo takımdan ayrılacak mı? - Spor Haberleri

    Ronaldo'nun katıldığı bir programda kulüp ve Hollandalı teknik adam Erik ten Hag hakkındaki ağır eleştirilerine Manchester United, 37 yaşındaki futbolcunun stat dışındaki posterini sökerek yanıt vermişti. Manchester United, Ronaldo'nun, kendisinin takımdan atılmaya çalışıldığı ve ihanete uğramış hissettiği yönündeki ifadelerinin incelemeye alındığını duyurmuştu.
  • ManU'dan Cristiano Ronaldo açıklaması: Sözleşmesi... Ronaldo takımdan ayrılacak mı? - Spor Haberleri

    ''SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK''

    Sportsmail'in haberine göre, Manchester United Ronaldo'nun sözleşmesini feshedecek ve 16 milyon sterlin alacağından bir kuruş bile ödemeyecek. United avukatlarının gerekçesi ise Ronaldo'nun kulüp başkanına ve teknik direktörüne söylediği sözler. 
  • ManU'dan Cristiano Ronaldo açıklaması: Sözleşmesi... Ronaldo takımdan ayrılacak mı? - Spor Haberleri

    United'ın avukatları, Ronaldo'nun kulüp, Glazers, menajer Erik ten Hag ve takım arkadaşlarına karşı söylediği şeylerden dolayı sözleşmesinin şartlarını ihlal ettiğinden memnunlar.

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