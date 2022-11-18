ManU'dan Ronaldo açıklaması: Sözleşmesi...

''SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK''

Sportsmail'in haberine göre, Manchester United Ronaldo'nun sözleşmesini feshedecek ve 16 milyon sterlin alacağından bir kuruş bile ödemeyecek. United avukatlarının gerekçesi ise Ronaldo'nun kulüp başkanına ve teknik direktörüne söylediği sözler.