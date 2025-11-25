ManU-Everton maçında ilginç an: Takım arkadaşına tokat attı, kırmızı kart gördü!
Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United ve Everton'ı karşı karşıya getiren maçta Idrissa Gana Gueye takım arkadaşı Michael Keane'e sinirlenince tokat attı. 36 yaşındaki futbolcu bu olay sonrası 13. dakikada direkt kırmızı kart gördü.
Premier Lig'in 12. haftasının kapanış maçında ilginç bir olay yaşandı. Manchester United'ın Everton'u konuk ettiği mücadelede Everton'lu oyuncu Idrissa Gueye, takım arkadaşı tokat attı.
TAKIM ARKADAŞINA TOKAT ATTI
Karşılaşmanın 13. dakikasında yaşanan olayda Everton'lu Michael Keane ve Gueye, tartışma yaşadı. Tartışma sırasında Gueye, takım arkadaşı Keane'ye tokat attı.
Tartışma sonrasında maçın hakemi Tony Harrington Senegalli orta sahası oyuncusuna kırmızı kart gösterdi. Kırmızı kart sonrası takım arkadaşları 36 yaşındaki oyuncuyu zor sakinleştirdi.