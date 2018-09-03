Manzarası ve sunumuyla adından söz ettiriyor

Eşsiz manzaraya sahip restoran, sunum ve servis kalitesiyle ön plana çıkıyor. Denizin hemen yanı başında yer alan restoran, konumu ve iddialı menüsü ile adından söz ettiriyor. Kuşadası‘nın en elit balıkçılarından biri olan Charides Sea Food Restaurant’ın atmosferi misafirlerini cezbediyor.

Yemek yerken sevdiklerinizle sohbet edebileceğiniz nezih bir restoran olan Charides Sea Food, çalınan müzikler ve yemek sonrası eşsiz manzaraya karşı birşeyler içme imkanı ve kaliteli bir gece geçirmek isteyenler için tüm imkanları sunuyor.



Misafilerin damak tatlarına uygun özel spesiyaller

Sunum ve servis kalitesiyle öne çıkan mekanın; acı & tatlı sosa bandırılmış kadayıflı karidesin yanında, kuş üzümlü kabaklı yoğurt baklavası, yunan usulü güneşte kurutulmuş ahtapot tandırı, yoğun bebek kalamardan hazırlanan lagun kalamarı misafirlerin gözde tercihleri konumunda. Kaymakla sunuma hazırlanan fıstıklı katmer tatlısı, restoranın tatlı spesiyallerinin başında geliyor. Özel gecelerde tercih edilebilecek olan restoran için rezervasyon yaptırmanız öneriliyor.

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