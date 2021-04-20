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Maraşlı 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı 14. son bölüm

Maraşlı dizisi 14. son bölümü ile ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Alina Boz ve Burak Deniz'in yer aldığı dizinin son bölümünde; abisi İlhan'ın yaptıklarını öğrenen Mahur, ailesinin bulaştığı bir kirli işi daha öğrenir. Maraşlı 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Maraşlı 14. son bölüm özeti...

Maraşlı 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı 14. son bölüm

Maraşlı dizisinin 14. son bölümünde; Başlarına gelenlerden sonra endişeye kapılan Aziz ise ailesiyle birlikte yeni bir hayat kurmak için yurtdışına kaçma kararı alır. Necati'nin ise başka planları vardır. Necati, Aziz ve ailesinin kaçmasına izin verecek midir? Yeni bölümde neler olacağını merak eden diziseverler soruyor: Maraşlı 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MARAŞLI 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Maraşlı dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

MARAŞLI 14. SON BÖLÜM ÖZETİ

İyice köşeye sıkışan Behram son sevkiyatını yapıp ülkeden kaçmayı planlar. Hilal ise Maraşlı'ya; Behram'ın yakalanması gerektiğini söyler. Behram'ın peşine düşen Maraşlı, onu yakalamak için büyük bir operasyon düzenler. Maraşlı Behram'a nasıl engel olacaktır?

Mahur, yurtdışına gitmeden önce Maraşlı'yla görüşmek ister. Şimdiye dek yaşamadıkları kadar romantik bir akşam geçiren Maraşlı ve Mahur birbirlerine aşklarını itiraf ederler. Mahur, Maraşlı'yı geride bırakarak ailesiyle kaçabilecek midir? Mahur, Maraşlı'ya yurtdışına kaçma planını açıklayabilecek midir?

Maraşlı, Mahur'u görmek için gittiği evde Necati'yle karşılaşır ve restleşmeye başlarlar. Necati restleşmede çok büyük bir itirafta bulunur. Duydukları karşısında öfkelenen ve yaşanılanların intikamını almaya kararlı Maraşlı, silahını çıkartır. Büyük yüzleşme kanlı bitecektir!

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