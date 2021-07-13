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Maraşlı neden final yapıyor?

Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz'un yer aldığı Maraşlı dizisi bu akşam seyircilere veda ediyor. Geçtiğimiz sezon ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizi sezon tatiline girmek yerine final yapıyor. Peki Maraşlı dizisi neden final yapıyor? İşte merak edilen detaylar...

Maraşlı neden final yapıyor?

Maraşlı neden final yapıyor? Yayınlandığı ilk günden beri dizinin başrolleri birbirine çok yakıştırılmıştı. Özel Kuvvetler'den ayrılma eski asker olan Maraşlı ile dünyalar güzeli Mahur Türel'in aşkını ve başlarından geçen olayları ekrana taşıyan Maraşlı dizisi final yapıyor.

MARAŞLI NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Maraşlı dizisinin reytinglerde istediği başarıyı elde edememesi sonucu bu akşam final yapıyor.

MARAŞLI DİZİSİNİN KONUSU

Özel Kuvvetler'den ayrılma eski asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

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