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Maraşlı oyuncuları kimler? - Maraşlı dizisi konusu nedir, nerede çekiliyor?

ATV'nin yeni dizisi Maraşlı bu akşam, ilk bölümüyle bir kez daha izleyicinin karşısına çıkıyor. Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un üstlendiği ve İstanbul'da Galata Kulesi, Beyazıt ve civarındaki ilçelerde çekilen dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve dizinin çekildiği yer ile ilgili bilgiler...

Maraşlı oyuncuları kimler? - Maraşlı dizisi konusu nedir, nerede çekiliyor?

Televizyon kanallarında biten dizilerin yerini anında yenisi dolduruyor. ATV'de Pazartesi akşamları diziseverlerle buluşan Maraşlı dizisinin başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz paylaşıyor. Peki Maraşlı dizisi oyuncu kadrosunda hangi isimler var? İşte Maraşlı dizisi oyuncuları...

MARAŞLI DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Başarılı oyuncuların oluşturduğu kadro ile ekrana gelen dizi ATV'de izleyicinin beğenisine sunulacak. Pazartesi akşamları 20:00'de ekranda olacak.

MARAŞLI KONUSU NEDİR?

Özel Kuvvetler’den ayrılma eski bir asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözüpek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı’nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş’in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur’un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

MARAŞLI DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin dikkat çeken oyuncu kadrosunda; Burak Deniz, Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Serhat Kılıç, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Cihan Yenici bulunuyor.

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