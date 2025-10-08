Marcello Abbondanza: Oyuncularım muhteşemdi, maçı çevirdiler!

Fenerbahçe Medicana'nın başantrenörü Marcello Abbondanza, VakıfBank'ı 3-2 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Maç harikaydı çünkü pes etmedik. 2-0 geriye düştük. Neleri daha iyi yapabileceğimizi anladık ve maça tutunduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Gerçekten muhteşemlerdi, maçı çevirdiler." ifadelerini kullandı.

Seyirci desteğinin harika olduğunu aktaran Abbondanza, "Gelin ve bize destek olun. Size çok ihtiyacımız var." dedi.