        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Marco Nikolic: Lider takımı yenen oyuncularımı kutluyorum - Futbol Haberleri

        Marco Nikolic: Lider takımı yenen oyuncularımı kutluyorum

        AEK Atina Teknik Direktörü Marco Nikolic, Samsunspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Lider takımı yenen oyuncularımı kutluyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 23:52 Güncelleme: 11.12.2025 - 23:52
        "Lider takımı yenen oyuncularımı kutluyorum"
        UEFA Konferans Ligi 5. hafta mücadelesinde AEK Atina, deplasmanda Samsunspor’u 2-1 mağlup etti.

        Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında AEK Atina Teknik Direktörü Marco Nikolic, açıklamalarda bulundu.

        "LİDER TAKIMI YENEN OYUNCULARIMI KUTLUYORUM"

        Çok kritik bir galibiyet aldıklarını ifade eden Nikolic, "Lider bir takımı yendiğimiz için oyuncularımı kutluyorum. İlk yarı kötü oynadık ama ikinci yarı iyi oynadık. Devre arasında kendi oyunumuzu sahaya yansıtırsak maçı kazanabileceğimizi söyledim. Samsunspor çok güçlü bir ekip. Atmosfer ve rakibin ne kadar güçlü olduğu hakkında uyarılarda buluşmuştuk ama maçın ilk yarısında maalesef çok kötü oynadık. Önemli bir 3 puan aldık. Konferans Ligi’nde galibiyet çok önemli. Kalan maçımızda da galip gelmek istiyoruz. Bugünkü galibiyet oyuncularımıza ve tüm Yunan halkına armağan olsun. İlk yarıda odaklanma sorunu yaşadık. Kenardan uyarılarda bulunmamıza rağmen sahaya adapte olamadık. İkinci yarı daha atak oynamamız ve geride kalmamamız gerektiğini söyledik. 3 puan almak çok sevindirici ve o nedenle çok mutluyum. Eksik oyuncularımıza rağmen güçlü oyunumuzla bu maçı kazanmasını bildik. Tüm maçlarımıza bu mantalite ile çıkacağız ve her maçı kazanmak için mücadele edeceğiz. Yarından itibaren maçın analizini yapacağız. Serbest vuruş ve kontradan goller attık. Oyunu ve oyuncularımızı geliştirmek istiyoruz" diye konuştu.

