        Haberler Dünya Marco Rubio'dan Küba'ya dair açıklamalar

        Marco Rubio'dan Küba'ya dair açıklamalar

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Küba'ya yönelik herhangi bir petrol ambargosu uygulamadıklarını belirterek, sadece Venezuela'nın artık Küba'ya bedava petrol verme kararından vazgeçtiğini söyledi.

        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 01:02
        Rubio'dan Küba'ya dair açıklamalar

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Küba'ya yönelik herhangi bir petrol ambargosu uygulamadıklarını belirterek, sadece Venezuela'nın artık Küba'ya bedava petrol verme kararından vazgeçtiğini söyledi.

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

        Rubio, ABD'nin Küba'ya petrol ambargosu uygulamaya başladığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

        "Küba’ya yönelik tam anlamıyla bir petrol ambargosu söz konusu değil." diyen Rubio, Küba'nın eskiden Venezuela'dan bedava petrol alıp bu petrolün yaklaşık yüzde 60'ını nakit karşılığında sattığını, ancak şimdi Venezuela'nın "bedava petrol vermeyi bıraktığını" kaydetti.

        Rubio, bu uygulamanın da bir ambargo anlamına gelmediğini savunarak, "Yani uygulanan tek ambargo, Venezuela'nın 'Artık size bedava petrol vermeyeceğiz' diye karar vermesidir. Günümüzde petrol fiyatlarının nasıl olduğunu düşünürseniz, kimse kimseye bedava petrol vermiyor, hele ki başarısız bir rejime hiç vermiyor." diye konuştu.

        Küba'daki yönetimin büyük sorunlarla uğraştığını ve ekonomik olarak "adeta işlevsiz" bir hale geldiğini savunan ABD'li bakan, "Bunu düzeltememelerinin sebebi sadece komünist olmaları değil, onlar beceriksiz komünistler. Komünistlerden daha kötü olan tek şey beceriksiz komünistlerdir. Nasıl düzelteceklerini bilmiyorlar." ifadelerini kullandı.

        Rubio, Küba için "başarısız bir devlet" nitelemesinde bulunarak, "Küba'daki bu durum kabul edilemez. Bu konuyu ele alacağız ama bugün değil." değerlendirmesinde bulundu.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

