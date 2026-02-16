Canlı
        Marco Rubio: İran'la anlaşma yapmak zor | Dış Haberler

        Rubio: İran'la anlaşma yapmak zor

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la anlaşma yapmanın zor olduğunu ifade ederken, "Müzakerecilerimiz şu anda oraya gidiyorlar. Toplantılar yapacaklar, ne olacağını göreceğiz. Umutluyuz." diye konuştu.

        Giriş: 16.02.2026 - 18:50 Güncelleme: 16.02.2026 - 18:55
        Rubio: İran'la anlaşma yapmak zor
        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la anlaşma yapmanın zor olduğunu belirterek, "Müzakerecilerimiz şu anda oraya gidiyorlar. Toplantılar yapacaklar, ne olacağını göreceğiz. Umutluyuz. Bir anlaşma olabilir. Başkan (Donald Trump) her zaman barışçıl sonuçları ve müzakere edilmiş çözümleri tercih eder." dedi.

        Dışişleri Bakanı Rubio, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki resmi temasları kapsamında, Başbakan Viktor Orban ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

        Rubio, liderler arasındaki ilişkilerin, ülkeler arasındaki ilişkiler için ne kadar önemli olduğuna değinerek, "Sonuçta hepimiz insanız ve kurduğunuz bu kişisel bağ, bu ilişkinin kurulmasında ve daha da büyümesinde büyük fark yarattı. Başkan Trump'ın sizin başarınıza derinden bağlı olduğunu güvenle söyleyebilirim çünkü sizin başarınız bizim başarımızdır." ifadelerini kullandı.

        Rubio, Macaristan'ın mali zorluklar yaşaması, büyümeyi engelleyen sorunlarla karşılaşması veya ülkenin istikrarını tehdit eden durumlarda, Başkan Trump'ın bu konularla yakından ilgileneceğini ve gerekirse yardım yolları arayacağını aktardı.

        Macaristan ekonomisinin gelişmesini ve ülkenin başarılı olmasını istediklerini belirten Rubio, Orban'a ithafen "Özellikle siz başbakan ve lider olduğunuz sürece Macaristan'ın başarılı olması bizim ulusal çıkarımızdır. Bu ABD'ye de fayda sağlar, size de." dedi.

        İran ile ilgili soruları da yanıtlayan Rubio, İran ile anlaşma yapmanın zor olduğunu dile getirerek "İran nihayetinde Şii din adamları tarafından yönetiliyor ve kararlar da Şii din adamları, radikal Şii din adamları tarafından belirleniyor. Bu kişiler politika kararlarını tamamen teoloji temelinde alıyor." diye konuştu.

        Rubio, görüşmeler hakkında peşin hüküm vermeyeceğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Müzakerecilerimiz şu anda oraya gidiyorlar. Toplantılar yapacaklar, ne olacağını göreceğiz. Umutluyuz. Bir anlaşma olabilir. Başkan (Donald Trump) her zaman barışçıl sonuçları ve müzakere edilmiş çözümleri tercih eder. Kendisi herkesle konuşmaya ve herkesle görüşmeye istekli olduğunu göstermiş bir başkan. Burada, bizi endişelendiren konuları ele alan bir anlaşmaya diplomatik olarak ulaşma fırsatı olduğunu düşünüyorum. Buna çok açık ve olumlu yaklaşacağız. Ama bunu da abartmak istemiyorum, zor olacak.”

        Orban, ABD ile Macaristan ilişkilerinde yeni bir altın çağın başladığını söyledi

        Macaristan Başbakanı Viktor Orban da ABD ile Macaristan arasındaki ilişkiler açısından yeni bir altın çağ başladığını belirterek, "Yaklaşık 30 yıllık siyasi hayatımda iki ülke arasındaki ilişkilerin bu kadar yüksek, dengeli ve dostane olduğu başka bir zamanı hatırlamıyorum." ifadesini kullandı.

        Orban, 19 Şubat'ta ABD'de yapılacak Gazze Barış Kurulunun ilk liderler toplantısında ülkesini temsil edeceğini dile getirdi.

        ABD'nin mevcut yönetiminin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışı sağlamak için uluslararası siyasette en fazla çabayı gösteren aktör olduğunu kaydeden Orban, "Şunu da yinelemek isterim: Herkes biliyor ki Donald Trump, ABD Başkanı olsaydı bu savaş asla başlamazdı ve eğer şimdi başkan olmasaydı, savaşı barışla sona erdirmek için bir şansımız bile olmazdı." dedi.

        Orban, bir barış zirvesi düzenlenmesi halinde buna Budapeşte'de ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

        Macaristan'da yapılacak genel seçime de değinen Orban, Ukrayna'nın seçim kampanyasına tüm ağırlığıyla katıldığına dikkati çekerek "Rakiplerimizi finanse ettiklerini de çok iyi biliyoruz." diye konuştu.

        Ülkesinin Ukrayna'nın AB'ye katılmasına izin vermeyeceğini, bunun onları savaşa sürükleyeceğini söyleyen Orban, Brüksel'e para gönderip onların bunu Ukrayna'ya aktarmasını da kabul etmeyeceklerinin altını çizdi.

        Orban, "Ukrayna Devlet Başkanı'nın ve Ukrayna'nın bu seçimde aktif bir katılımcı olacağını kabul etmeliyiz ve onlara karşı da galip gelmemiz gerekiyor, gerçek bu." değerlendirmesinde bulundu.

        Öte yandan, basın toplantısı kapsamında ABD-Macaristan Sivil Nükleer İşbirliği Hükümetlerarası Anlaşması imzalandı.

        Macaristan, 12 Nisan'da yeni dönem parlamento üyelerini ve başbakanı belirlemek için genel seçime gidecek.

