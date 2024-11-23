Mardin'de aşevi yeniden açıldı

Mardin'de ihtiyaç sahipleri için aşevi yeniden açıldı Mardin Büyükşehir Belediyesi'nce, ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli vatandaşların sıcak yemek ihtiyacının karşılanması için hayata geçirilen proje kapsamında kurulan aşevi yeniden faaliyete geçti. Aşevinde haftanın 7 günü olmak üzere günde bir öğün yemek üretimi yapılacak

Anadolu Ajansı Giriş: 23.11.2024 - 18:02 Güncelleme: 23.11.2024 - 18:07 facebook

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