Mardin'de borç-alacak tartışması kanlı bitti: Oğul, baba katili oldu

Mardin'de İlhami Vural (47), borç-alacak meselesi yüzünden tartıştığı oğlu tarafından sokak ortasına tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, baba İlhami Vural ile ismi henüz öğrenilmeyen oğlu arasında borç-alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.

TABANCAYLA VURULAN BABA ÖLDÜ Büyüyen tartışmada oğlu, yanında getirdiği tabancayla babası İlhami Vural'a ateş etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İlhami Vural'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.