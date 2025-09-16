Habertürk
        Haberler Gündem Mardin'de boş tarlada cansız erkek bedeni bulundu - Güncel haberler

        Mardin'de boş tarlada cansız erkek bedeni bulundu

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde boş tarlada 25 yaşlarında cansız erkek bedeni bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 21:18 Güncelleme: 16.09.2025 - 21:18
        Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi.

        Güney çevre yolundaki boş tarlada hareketsiz yatan kişiyi fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin kontrolünde, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirlendi.

        Kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin cenazesi, otopsi ve kimlik tespiti için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        İlk incelemede, cansız bedende kesici veya delici alet izine rastlanmadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

