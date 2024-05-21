Mardin'de otomobil devrildi: 1 ölü

Mardin'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Mardin Nusaydin'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede öldü
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Azad Tün'ün (46) kullandığı otomobil, kırsal Yolbilen Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tün, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.