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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin'de otomobil devrildi: 1 ölü

        Mardin'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Mardin Nusaydin'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 03:31 Güncelleme: 21.05.2024 - 03:32
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        Mardin'de otomobil devrildi: 1 ölü
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Azad Tün'ün (46) kullandığı otomobil, kırsal Yolbilen Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tün, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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