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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin'de soluk borusuna anne sütü kaçan bebek öldü | Son dakika haberleri

        Mardin'de soluk borusuna anne sütü kaçan bebek öldü

        Mardin Nusaybin'de, annesinin emzirdiği sırada soluk borusuna süt kaçtığı iddia edilen 7 aylık bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2025 - 03:28 Güncelleme: 02.08.2025 - 03:29
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        Soluk borusuna anne sütü kaçan bebek öldü
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        Olay, dün sabah saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Girmeli Mahallesi'nde meydana geldi.

        İddiaya göre, annesi tarafından emzirilen Hacira isimli kız çocuğunun soluk borusuna süt kaçtı. Bebek fenalaşırken, ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz Hacira, kurtarılamadı.

        Bebeğin cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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