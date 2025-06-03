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        Haberler Gündem Mardin'de yangın! 150 mahalle enerjisiz kaldı

        Mardin'de trafo merkezinde yangın: 150 kırsal mahalle enerjisiz kaldı

        Mardin'de kırsal mahalleleri besleyen trafo merkezinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle 150 kırsal mahallenin enerjisi kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 22:37 Güncelleme: 03.06.2025 - 22:37
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        Mardin'de yangın! 150 mahalle enerjisiz kaldı
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        Kızıltepe ve Derik ilçelerine bağlı kırsal mahalleleri besleyen Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’ne (TEİAŞ) ait Dikmen1 Trafo Merkezi’nde, akşam saatlerinde yangın çıktı.

        İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, trafo merkezi kullanılamaz hale geldi. Trafo merkezindeki zarar nedeniyle 2 ilçeye bağlı 150 kırsal mahallenin enerjisi kesildi. Zarar gören trafo merkezinin onarımı için acil müdahale ekipleri tarafından çalışma başlatılırken, yapılan ilk incelemelerde yangının aşırı yüklemeye bağlı ısınma sonucu çıktığı belirlendi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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