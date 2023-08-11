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        Mardin´deki orman yangınında 10 hektar alan zarar gördü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 20:35
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        Mardin´deki orman yangınında 10 hektar alan zarar gördü
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        Emrullah KARAKAŞ/ MAZIDAĞI (Mardin), (DHA)MARDİN´in Mazıdağı ilçesinde çıkan orman yangın itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında 10 hektar alan tahrip oldu.

        Mazıdağı ilçesine bağlı Kırsal Ömürlü ile Gürgöze ve Çankaya mahalleleri arasındaki arazide, öğleden sonra bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alınarak söndürülen yangında 10 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)FOTOPRAFLI DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Mazıdağı Emrullah KARAKAŞ

        2023-08-11 20:34:06

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