Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Bisikletiyle tutunduğu traktörün altında kalan çocuk öldü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 22:17 Güncelleme: 30.10.2023 - 22:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bisikletiyle tutunduğu traktörün altında kalan çocuk öldü (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        KİMLİĞİTESPİTEDİLDİ

        Mardin´in Kızıltepe ilçesi İpekyolu üzerinde seyir halindeki traktöre bisikletiyle tutunurken dengesini kaybedip römorkun altında kalarak yaşamını yitiren çocuğun, Samet Sağlam (13) olduğu tespit edildi. Sağlam´ın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Sağlam ilçedeki aile kabristanında defnedildi. Gözaltındaki sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Beşiktaş nefes aldı!
        Beşiktaş nefes aldı!
        "Kara harekatı esirleri kurtarmak için bir fırsat"
        "Kara harekatı esirleri kurtarmak için bir fırsat"
        Türk-Filistin Hastanesi bombalandı
        Türk-Filistin Hastanesi bombalandı
        Hamas rehinelerin videosunu paylaştı
        Hamas rehinelerin videosunu paylaştı
        Bakan Fidan'dan AB'ye Gazze mesajı
        Bakan Fidan'dan AB'ye Gazze mesajı
        "Gazze'de depomuz bulunmamaktadır"
        "Gazze'de depomuz bulunmamaktadır"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti!
        Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti!
        Silahlı çatışmada 6 yaşındaki çocuk vuruldu!
        Silahlı çatışmada 6 yaşındaki çocuk vuruldu!
        Sahte ilanlara ceza geliyor
        Sahte ilanlara ceza geliyor
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak

        Benzer Haberler

        Mardin'de traktöre tutunarak ilerleyen bisikletli çocuk düşerek hayatını ka...
        Mardin'de traktöre tutunarak ilerleyen bisikletli çocuk düşerek hayatını ka...
        Mardin'de kesintisiz içme suyu temini için çalışmalar sürüyor
        Mardin'de kesintisiz içme suyu temini için çalışmalar sürüyor
        Kaymakam Çevik, Savurpor'un yönetici ve oyuncularıyla bir araya geldi
        Kaymakam Çevik, Savurpor'un yönetici ve oyuncularıyla bir araya geldi
        Kavgada torunuyla yaralanan dede, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        Kavgada torunuyla yaralanan dede, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        Mardin'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Mardin'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Mardin´de İsrail protestosu
        Mardin´de İsrail protestosu