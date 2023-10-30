Bisikletiyle tutunduğu traktörün altında kalan çocuk öldü (2)
Giriş: 30.10.2023 - 22:17 Güncelleme: 30.10.2023 - 22:20
KİMLİĞİTESPİTEDİLDİ
Mardin´in Kızıltepe ilçesi İpekyolu üzerinde seyir halindeki traktöre bisikletiyle tutunurken dengesini kaybedip römorkun altında kalarak yaşamını yitiren çocuğun, Samet Sağlam (13) olduğu tespit edildi. Sağlam´ın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Sağlam ilçedeki aile kabristanında defnedildi. Gözaltındaki sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.