Mardin sınırındaki Kamışlı'da peş peşe patlama

AhmetAKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin)-MARDİN'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye kenti Kamışlı'da, peş peşe patlama sesleri duyuldu. PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgeden siyah dumanlar yükseldi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı kentinde, öğle saatlerinde 5 kez patlama sesi duyuldu. Patlamalar sonrası bölgenin farklı noktalarından siyah dumanlar yükseldi. O anlar, Kamışlı'nın sınır komşusu Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

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