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        Mardin sınırındaki Kamışlı'da peş peşe patlama

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 15:19 Güncelleme: 25.12.2023 - 15:20
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        Mardin sınırındaki Kamışlı'da peş peşe patlama
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        AhmetAKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin)-MARDİN'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye kenti Kamışlı'da, peş peşe patlama sesleri duyuldu. PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgeden siyah dumanlar yükseldi.

        Terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı kentinde, öğle saatlerinde 5 kez patlama sesi duyuldu. Patlamalar sonrası bölgenin farklı noktalarından siyah dumanlar yükseldi. O anlar, Kamışlı'nın sınır komşusu Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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