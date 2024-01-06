Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de öğrenciler, harçlıklarını Filistin'e gönderdi

        MARDİN'in Yeşilli ilçesindeki Makbule Demir İlk ve Ortaokulu'nda öğrenciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkat çekmek için etkinlik düzenledi, harçlıklarından topladıkları parayı da Filistin'e gönderdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 16:07 Güncelleme: 06.01.2024 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de öğrenciler, harçlıklarını Filistin'e gönderdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN'in Yeşilli ilçesindeki Makbule Demir İlk ve Ortaokulu'nda öğrenciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkat çekmek için etkinlik düzenledi, harçlıklarından topladıkları parayı da Filistin'e gönderdi.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin'e yönelik sürdürdüğü saldırılara dikkat çekmek isteyen Yeşilli ilçesindeki Makbule Demir İlk ve Ortaokulu öğrencileri, yüzlerini Filistin bayrağı renklerine boyadı. Okulda hazırladıkları kumbarada harçlıklarını biriktiren öğrenciler, yaklaşık 5 bin lira topladı. Okul müdürü Serdar Yılmaz, Filistinlilere ulaştırmak üzere toplanan paranın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü´ne teslim edileceğini belirterek, "Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirtmek, oradaki katliama dikkat çekmek ve onlara karşı desteğimizi belirtmek için çalışmalar başlattık. Öğrencilerimiz biriktirdikleri harçlıklarını hazırladığımız kumbaraya atarak Filistin'e gönderdiler. 5 bin liraya yakın para toplandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile istişarede bulunarak topladığımız yardımı Filistinlilere ulaştırılmak üzere teslim edeceğiz. Öğrencilerimize ve kıymetli ailelerine bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür diyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Blinken Türkiye'de
        Blinken Türkiye'de
        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        Seçil Erzan'ın kırık telefonundan yeni mesajlar çıktı!
        Seçil Erzan'ın kırık telefonundan yeni mesajlar çıktı!
        Transferde sıcak gelişme!
        Transferde sıcak gelişme!
        Canan Karatay'ın HPV aşısıyla ilgili açıklamaları tepki topladı
        Canan Karatay'ın HPV aşısıyla ilgili açıklamaları tepki topladı
        85 yaşında ikizleri oldu
        85 yaşında ikizleri oldu
        Bahçeli'den rejim mesajı
        Bahçeli'den rejim mesajı
        Çeyiz parası biriktiriyordu! Merve'yi öldürenler için iddianame
        Çeyiz parası biriktiriyordu! Merve'yi öldürenler için iddianame
        Almanya'da sel uyarısı
        Almanya'da sel uyarısı
        "Bu takımı hiç kimse ayağa kaldıramaz"
        "Bu takımı hiç kimse ayağa kaldıramaz"
        Ayla Algan'a veda edildi
        Ayla Algan'a veda edildi
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        İstanbul'da kar yağışı ne zaman, nerede bekleniyor?
        İstanbul'da kar yağışı ne zaman, nerede bekleniyor?
        Yüzde 48 artışla başladı
        Yüzde 48 artışla başladı
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi
        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi
        Perisic sürprizi!
        Perisic sürprizi!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Mardin 1969 Spor'dan 4 transfer
        Mardin 1969 Spor'dan 4 transfer
        Mardin'de beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Mardin'de beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
        Evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
        Mardin 1969 Spor 4 oyuncuyu kadrosuna kattı
        Mardin 1969 Spor 4 oyuncuyu kadrosuna kattı
        Mardin'de sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu
        Mardin'de sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu
        Mardin'de çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
        Mardin'de çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi