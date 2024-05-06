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        Okuldan atılan kız öğrenci silahla okulun kapısına gelip havaya ateş açtı; gözaltına alındı (2)

        1ÖĞRENCİ YARALANDIMardin'in Kızıltepe ilçesinde devamsızlık ve disiplin cezaları nedeniyle okuldan uzaklaştırılan lise son sınıf öğrencisi kız çocuğunun okul kapısında ateşlediği tabancadan çıkan kurşunların, öğrencilerden C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 18:44 Güncelleme: 06.05.2024 - 18:44
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        Okuldan atılan kız öğrenci silahla okulun kapısına gelip havaya ateş açtı; gözaltına alındı (2)
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        1ÖĞRENCİ YARALANDI

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde devamsızlık ve disiplin cezaları nedeniyle okuldan uzaklaştırılan lise son sınıf öğrencisi kız çocuğunun okul kapısında ateşlediği tabancadan çıkan kurşunların, öğrencilerden C.S. (17) isimli erkek çocuğunun kol ve karın bölgesine isabet ettiği öğrenildi. Vücudunu sıyıran kurşunla yaralanan C.S., çevredekilerin yardımıyla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. C.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, silahı ateşleyen kız çocuğunun emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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