Okuldan atılan kız öğrenci silahla okulun kapısına gelip havaya ateş açtı; gözaltına alındı (2)

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde devamsızlık ve disiplin cezaları nedeniyle okuldan uzaklaştırılan lise son sınıf öğrencisi kız çocuğunun okul kapısında ateşlediği tabancadan çıkan kurşunların, öğrencilerden C.S. (17) isimli erkek çocuğunun kol ve karın bölgesine isabet ettiği öğrenildi. Vücudunu sıyıran kurşunla yaralanan C.S., çevredekilerin yardımıyla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. C.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, silahı ateşleyen kız çocuğunun emniyetteki işlemleri sürüyor.

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