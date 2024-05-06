Mardin'de 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tepebaşı Mahallesi'nde önceki gün iki grup arasında çıkan, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Mardin Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karışan 9 şüpheliyi tespit etti.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, şüpheliler Ş.Ö, İ.D, M.A.Ö, H.Ş, M.E, S.E, A.S, M.S. ve A.S. gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tepebaşı Mahallesi'nde 4 Mayıs'ta iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu S.D. (41), D.Ö. (23) ve C.S. (35) yaralanmıştı.
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