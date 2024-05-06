Mardin'de 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı

Tepebaşı Mahallesi'nde 4 Mayıs'ta iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu S.D. (41), D.Ö. (23) ve C.S. (35) yaralanmıştı.

Mardin Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karışan 9 şüpheliyi tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tepebaşı Mahallesi'nde önceki gün iki grup arasında çıkan, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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