Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 18:41 Güncelleme: 06.05.2024 - 18:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tepebaşı Mahallesi'nde önceki gün iki grup arasında çıkan, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Mardin Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karışan 9 şüpheliyi tespit etti.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, şüpheliler Ş.Ö, İ.D, M.A.Ö, H.Ş, M.E, S.E, A.S, M.S. ve A.S. gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Tepebaşı Mahallesi'nde 4 Mayıs'ta iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu S.D. (41), D.Ö. (23) ve C.S. (35) yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        KAAN 2. uçuşunu tamamladı
        KAAN 2. uçuşunu tamamladı
        Katliam gibi kaza: 9 ölü!
        Katliam gibi kaza: 9 ölü!
        İstanbul Park'ta süreç tamamlandı
        İstanbul Park'ta süreç tamamlandı
        Terim dönemi sona eriyor! Tazminat...
        Terim dönemi sona eriyor! Tazminat...
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Rusya'dan İngiltere'ye uyarı
        Rusya'dan İngiltere'ye uyarı
        Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi!
        Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi!
        Kabinede gündem öğretmen ataması
        Kabinede gündem öğretmen ataması
        Gözyaşlarına boğuldu! 'Makas' ile gelen feci ölüm!
        Gözyaşlarına boğuldu! 'Makas' ile gelen feci ölüm!
        META'ya dev ceza
        META'ya dev ceza
        Bilet fiyatı dudak uçuklatıyor... Yılın daveti hakkında her şey!
        Bilet fiyatı dudak uçuklatıyor... Yılın daveti hakkında her şey!
        "İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz"
        "İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz"
        "Hayır, yuhalanmadım"
        "Hayır, yuhalanmadım"
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'

        Benzer Haberler

        Husumetlilerini tabancayla vurduktan sonra, tekme ve sopayla dövdüler (2)
        Husumetlilerini tabancayla vurduktan sonra, tekme ve sopayla dövdüler (2)
        Mardin'de lise öğrencisi kız, tartıştığı erkek öğrenciyi silahla yaraladı
        Mardin'de lise öğrencisi kız, tartıştığı erkek öğrenciyi silahla yaraladı
        Okuldan atılan kız öğrenci silahla okulun kapısına gelip havaya ateş açtı;...
        Okuldan atılan kız öğrenci silahla okulun kapısına gelip havaya ateş açtı;...
        Mardin'de iş yerine motosikletle silahlı saldırıda 4 gözaltı
        Mardin'de iş yerine motosikletle silahlı saldırıda 4 gözaltı
        Husumetlilerini tabancayla vurduktan sonra, tekme ve sopayla dövdüler
        Husumetlilerini tabancayla vurduktan sonra, tekme ve sopayla dövdüler
        Mardinli müzisyen baba ve kızı aynı sahneyi paylaşıyor
        Mardinli müzisyen baba ve kızı aynı sahneyi paylaşıyor