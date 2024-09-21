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        Mardin'de yıldırım isabet eden kadın öldü

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde yıldırım isabet eden Şükriye Kutlu (35), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 19:46 Güncelleme: 21.09.2024 - 19:50
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        Mardin'de yıldırım isabet eden kadın öldü
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        MARDİN’in Nusaybin ilçesinde yıldırım isabet eden Şükriye Kutlu (35), hayatını kaybetti. 

        Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Doğuş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede oturan Şükriye Kutlu’ya, kırsaldan evine dönerken yıldırım isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kutlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kutlu’nun cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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