Mardin 1969 Spor, Polatlı Belediye Spor maçına hazırlanıyor

Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Mardin Spor, topladığı 7 puan ile 5. Sırada bulunuyor.

Pazar günü kendi sahasında karşılaştığı Bursa Nilüfer Spor ile golsüz berabere kalan Mardin 1969 Spor, Ankara deplasmanında karşı karşıya geleceği Polatlı Belediye Spor maçında galibiyet hedefliyor. Teknik Direktör Ulaş Ulusan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçlarla sürdürdü. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

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