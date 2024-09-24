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        Mardin 1969 Spor, Polatlı Belediye Spor maçına hazırlanıyor

        MARDİN 1969 Spor, 3'ncü Lig 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 15:42 Güncelleme: 24.09.2024 - 15:45
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        Mardin 1969 Spor, Polatlı Belediye Spor maçına hazırlanıyor
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        MARDİN 1969 Spor, 3'ncü Lig 4. haftasında Cumartesi günü saat 15.30'da Etimesgut Şehir Stadında; Ankara temsilcisi Polatlı Belediye Spor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Pazar günü kendi sahasında karşılaştığı Bursa Nilüfer Spor ile golsüz berabere kalan Mardin 1969 Spor, Ankara deplasmanında karşı karşıya geleceği Polatlı Belediye Spor maçında galibiyet hedefliyor. Teknik Direktör Ulaş Ulusan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçlarla sürdürdü. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

        Mardin Spor Başkanı Rıdvan Aşar, “Kendi saha ve seyircimiz önünde yaptığımız puan kaybını Ankara deplasmanında telafi edeceğimize inanıyorum" dedi.

        Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Mardin Spor, topladığı 7 puan ile 5. Sırada bulunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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