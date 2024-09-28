Mardin'de kayıp olarak aranıyordu; silahla vurulmuş cesedi bulundu

MARDİN’in Nusaybin ilçesinde, dünden bu yana kayıp olarak aranan Sabri Kıran’ın (41), silahla vurulmuş halde cesedi bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Sınır devriyesi yapan jandarma ekipleri, yerde hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde yerde yatan kişinin silahla vurularak hayatını kaybettiği; kimliğinin de dünden bu yana ailesinin başvurusuyla kayıp olarak aranan Sabri Kıran olduğu belirlendi. Kıran’ın cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Kıran’ın kesin ölüm sebebinin, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belli olacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.