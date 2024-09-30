Mardin'de baraj gölünde toplu balık ölümleri

Derik ilçesine bağlı kırsal Dumluca Mahallesi’ndeki Dumluca Baraj Gölü’nde son bir haftada yüzlerce ölü balık, kıyıya vurdu. Ölü balıklar nedeniyle çevreye kötü kokular yayıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, gölette incelemelerde bulundu. Ekipler, balık ve su numunesi aldı, inceleme başlattı.

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