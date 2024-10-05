Mardin 1969 Spor - Erciyes 38 SK: 1-0

MARDİN 1969 Spor, ligin 5'inci hafta maçında evinde konuk ettiği Erciyes 38 Spor Kulübünü Umut Dilek'in 72. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-0 yendi.

TFF 3.Lig 5. hafta maçında Mardin 1969 Spor ile Erciyes 38 SK karşı karşıya geldi. Ali Rıza Altunbakır'ın yönettiği maçın yardımcılıklarını Hüseyin Sağlık ve Mehmet Öcal yaptı. Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda oynanan maça Mardin 1969 Spor; İsmail Cengiz, Tuncay Turgay Çağman, Fikret Sevilgen, Vural Altan, İlyas Ural, Gencay Erten, Yekta Sönmez, Ali Kemal Özkan, Barış Sağır, Ahmet Teker ve Umut Dilek ilk 11 ile başladı. Orta saha mücadelesi ile geçen ilk yarıda gol sesi çıkmadı.