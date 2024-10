SP'li Bozan: Barışa yönelik atılan her adımın, her sözün kıymetli olduğunu kabul ediyoruz SAADETPartisi Genel Başkan Yardımcısı Fesih Bozan, "Bizler gençlerimiz ölmesin, anneler ağlamasın, ülkemiz barışa, huzura, kardeşliğe, sevgiye, birlik ve beraberlik içinde kalabilsin diye barışa yönelik atılan her adımın, her sözün kıymetli ve değerli olduğunu kabul ediyoruz" dedi.

