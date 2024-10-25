Mardin'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Akdoğan yolunda sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen minibüs ile otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan İbrahim A. (48) Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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