Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Mardin'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 15:36 Güncelleme: 25.10.2024 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Artuklu-Kızıltepe kara yolunun Türkmen geçidinde Serhat A. (24) idaresindeki 16 DH 952 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü yaralandı.

        Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Yenidoğan iddianamesinden ayrıntılar: Telefon görüşmesi dosyada...
        Yenidoğan iddianamesinden ayrıntılar: Telefon görüşmesi dosyada...
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        G.Saray'dan Calabria atağı!
        G.Saray'dan Calabria atağı!
        İş kadınını çalışanları boğmuştu! Kahreden detay ortaya çıktı!
        İş kadınını çalışanları boğmuştu! Kahreden detay ortaya çıktı!
        "Mourinho yine rol çaldı"
        "Mourinho yine rol çaldı"
        Okulun spor salonunda cinayet!
        Okulun spor salonunda cinayet!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        TUSAŞ saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'ye eşinin siparişini götüren çiçekçi konuştu
        TUSAŞ saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'ye eşinin siparişini götüren çiçekçi konuştu
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Fransa'da Ersin destanı!
        Fransa'da Ersin destanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Yarasını sahnede sardı
        Yarasını sahnede sardı
        Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü
        Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü
        WSJ: Musk ve Putin gizlice temas kuruyor
        WSJ: Musk ve Putin gizlice temas kuruyor
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı

        Benzer Haberler

        Mardin'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı
        Mardin'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı
        Mardin'de bıçaklı borç-alacak kavgası: 1 yaralı
        Mardin'de bıçaklı borç-alacak kavgası: 1 yaralı
        Mardin'de 5 kişinin öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılandığı davada müt...
        Mardin'de 5 kişinin öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılandığı davada müt...
        Cipte 5 Iraklının öldürüldüğü davada 2 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müeb...
        Cipte 5 Iraklının öldürüldüğü davada 2 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müeb...
        Mardin'de TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı kınandı
        Mardin'de TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı kınandı
        Mardin'de TÜGVA tarafından "Filistin ve Kudüs" hakkında öğrencilere sunum y...
        Mardin'de TÜGVA tarafından "Filistin ve Kudüs" hakkında öğrencilere sunum y...