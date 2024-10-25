Mardin'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Mardin'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Mardin'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Artuklu-Kızıltepe kara yolunun Türkmen geçidinde Serhat A. (24) idaresindeki 16 DH 952 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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