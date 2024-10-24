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        Mardin'de bıçaklı borç-alacak kavgası: 1 yaralı

        MARDİN'in Midyat ilçesinde borç-alacak nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada Yasin Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 22:41 Güncelleme: 24.10.2024 - 22:45
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        Mardin'de bıçaklı borç-alacak kavgası: 1 yaralı
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        MARDİN'in Midyat ilçesinde borç-alacak nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada Yasin Y. (17) yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Midyat ilçesindeki Kuyumcular Çarşısı'nda bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, aralarında borç-alacak meselesi bulunan iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Yasin Y., bıçaklanarak yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yasin Y., ilk müdahalenin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedaviye aldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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