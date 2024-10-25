AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Mardin'de konuştu:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Türkiye'nin huzurunu bombalamaya çalışanlar, 'Acaba bunlar birbirine düşer mi?' diye hesap kuranlara, tuzak hazırlayanlara inat Nusaybin'de işte şu salonu dolduran kadınlarla, gençlerle AK Parti teşkilatları olarak diyoruz ki 'Siz ne yaparsanız yapın bu millet bir olacak, iri olacak, diri olacak.'" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Türkiye'nin huzurunu bombalamaya çalışanlar, 'Acaba bunlar birbirine düşer mi?' diye hesap kuranlara, tuzak hazırlayanlara inat Nusaybin'de işte şu salonu dolduran kadınlarla, gençlerle AK Parti teşkilatları olarak diyoruz ki 'Siz ne yaparsanız yapın bu millet bir olacak, iri olacak, diri olacak.'" dedi.
Kandemir, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret etti.
Burada İl Başkanı Mehmet Uncu ve partililerle görüşen Kandemir, daha sonra Nusaybin ilçesine geçti.
Kandemir, AK Parti Mardin İl Başkanlığınca ilçedeki spor salonunda düzenlenen Nusaybin 7. Olağan Gençlik Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Mardin'in bir arada yaşama kültürünün mümkün olabileceğini gösteren bir şehir olduğunu söyledi.
"AK Parti'nin Türkiye'nin en büyük gençlik hareketi olduğuna yürekten inanan bir kardeşinizim. Gençlik kolları kongrelerimizi Nusaybin'den başlatmamız bir tesadüf değil. Tesadüfen alınmış bir karar da değil. Burası birliğin, beraberliğin yeri. Burası kadim coğrafyamızın özeti." dedi.
Kandemir, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına değinerek, şu değerlendirmede bulundu:
"Bu coğrafyanın evlatları çok çile çektiler. Bu coğrafyanın anneleri çok gözyaşı döktü. Türk, Kürt, Laz, Çerkes ülke bir oldu, beraber ayağa kalktı, destan yazdı. Millet olarak nice sınamalardan geçmiş bir milletiz. Şimdi Türkiye'nin huzurunu bombalamaya çalışanlar, 'Acaba bunlar birbirine düşer mi?' diye hesap kuranlara, tuzak hazırlayanlara inat Nusaybin'de işte şu salonu dolduran kadınlarla, gençlerle AK Parti teşkilatları olarak diyoruz ki 'Siz ne yaparsanız yapın bu millet bir olacak, iri olacak, diri olacak. Allah'ın izniyle 'AK gençlik' dimdik ayakta duracak, kadınlar ayakta duracak, Türkiye bambaşka bir ülke olacak."
Gençlerin geleceğe yön vereceğini dile getiren Kandemir, gençlerin Türkiye'nin daha müreffeh bir yarına uyanması, daha zengin bir ülke olabilmesi için gece gündüz mücadele edeceğini belirtti.
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan da kongrenin hayırlı olmasını diledi.
Programda, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu ve İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Atlı da birer konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından AK Parti Nusaybin Gençlik Kolları Başkanlığına Civan Bilen seçildi.
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