Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Mardin'de konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Türkiye'nin huzurunu bombalamaya çalışanlar, 'Acaba bunlar birbirine düşer mi?' diye hesap kuranlara, tuzak hazırlayanlara inat Nusaybin'de işte şu salonu dolduran kadınlarla, gençlerle AK Parti teşkilatları olarak diyoruz ki 'Siz ne yaparsanız yapın bu millet bir olacak, iri olacak, diri olacak.'" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 21:19 Güncelleme: 25.10.2024 - 21:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Mardin'de konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Türkiye'nin huzurunu bombalamaya çalışanlar, 'Acaba bunlar birbirine düşer mi?' diye hesap kuranlara, tuzak hazırlayanlara inat Nusaybin'de işte şu salonu dolduran kadınlarla, gençlerle AK Parti teşkilatları olarak diyoruz ki 'Siz ne yaparsanız yapın bu millet bir olacak, iri olacak, diri olacak.'" dedi.

        Kandemir, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Burada İl Başkanı Mehmet Uncu ve partililerle görüşen Kandemir, daha sonra Nusaybin ilçesine geçti.

        Kandemir, AK Parti Mardin İl Başkanlığınca ilçedeki spor salonunda düzenlenen Nusaybin 7. Olağan Gençlik Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Mardin'in bir arada yaşama kültürünün mümkün olabileceğini gösteren bir şehir olduğunu söyledi.

        "AK Parti'nin Türkiye'nin en büyük gençlik hareketi olduğuna yürekten inanan bir kardeşinizim. Gençlik kolları kongrelerimizi Nusaybin'den başlatmamız bir tesadüf değil. Tesadüfen alınmış bir karar da değil. Burası birliğin, beraberliğin yeri. Burası kadim coğrafyamızın özeti." dedi.

        Kandemir, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına değinerek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bu coğrafyanın evlatları çok çile çektiler. Bu coğrafyanın anneleri çok gözyaşı döktü. Türk, Kürt, Laz, Çerkes ülke bir oldu, beraber ayağa kalktı, destan yazdı. Millet olarak nice sınamalardan geçmiş bir milletiz. Şimdi Türkiye'nin huzurunu bombalamaya çalışanlar, 'Acaba bunlar birbirine düşer mi?' diye hesap kuranlara, tuzak hazırlayanlara inat Nusaybin'de işte şu salonu dolduran kadınlarla, gençlerle AK Parti teşkilatları olarak diyoruz ki 'Siz ne yaparsanız yapın bu millet bir olacak, iri olacak, diri olacak. Allah'ın izniyle 'AK gençlik' dimdik ayakta duracak, kadınlar ayakta duracak, Türkiye bambaşka bir ülke olacak."

        Gençlerin geleceğe yön vereceğini dile getiren Kandemir, gençlerin Türkiye'nin daha müreffeh bir yarına uyanması, daha zengin bir ülke olabilmesi için gece gündüz mücadele edeceğini belirtti.

        AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan da kongrenin hayırlı olmasını diledi.

        Programda, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu ve İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Atlı da birer konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından AK Parti Nusaybin Gençlik Kolları Başkanlığına Civan Bilen seçildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öğretmen atama sonuçları açıklanıyor!
        Öğretmen atama sonuçları açıklanıyor!
        Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        İspanyol gazetecilerden Arda Güler yorumu!
        İspanyol gazetecilerden Arda Güler yorumu!
        Dehşet saçan öğrenci yakalandı!
        Dehşet saçan öğrenci yakalandı!
        25 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        25 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Avrupa'nın ardından
        Avrupa'nın ardından
        Bakan Şimşek'ten açığa satış açıklaması
        Bakan Şimşek'ten açığa satış açıklaması
        Uzay seyahati için biletler satışa çıktı
        Uzay seyahati için biletler satışa çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Lübnan'ın kritik ismi Alameh, Habertürk'te
        Lübnan'ın kritik ismi Alameh, Habertürk'te
        Okan Buruk ameliyat oldu!
        Okan Buruk ameliyat oldu!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşkları 6 ay önce başladı
        Aşkları 6 ay önce başladı
        Bebekleri ölen aile: Pasif ötanazi yaptılar!
        Bebekleri ölen aile: Pasif ötanazi yaptılar!
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı

        Benzer Haberler

        AK Partili Kandemir: İsrail'in soykırımı bölgemize doğru geliyor
        AK Partili Kandemir: İsrail'in soykırımı bölgemize doğru geliyor
        Mardin'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Mardin'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Mardin'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı
        Mardin'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı
        Mardin'de bıçaklı borç-alacak kavgası: 1 yaralı
        Mardin'de bıçaklı borç-alacak kavgası: 1 yaralı
        Mardin'de 5 kişinin öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılandığı davada müt...
        Mardin'de 5 kişinin öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılandığı davada müt...
        Cipte 5 Iraklının öldürüldüğü davada 2 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müeb...
        Cipte 5 Iraklının öldürüldüğü davada 2 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müeb...