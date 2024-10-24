Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de 5 kişinin öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılandığı davada mütalaa hazırlandı

        Mardin'de geçen yıl Irak uyruklu 5 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili 2'si tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada savcı, tutuklu yargılanan 2 sanık hakkında 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıldan 18'er yıla, tutuksuz 1 sanık hakkında da 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istedi, tutuksuz diğer sanığın da beraati yönünde karar verilmesi talebinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 17:46 Güncelleme: 24.10.2024 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de 5 kişinin öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılandığı davada mütalaa hazırlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'de geçen yıl Irak uyruklu 5 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili 2'si tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada savcı, tutuklu yargılanan 2 sanık hakkında 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıldan 18'er yıla, tutuksuz 1 sanık hakkında da 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istedi, tutuksuz diğer sanığın da beraati yönünde karar verilmesi talebinde bulundu.

        Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan tutuklu sanıklar Abdullah K. ve Faris A. tutuksuz sanıklar Murat Y. ve İbrahim D. hakkında celse arasında savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

        Savcının mahkemeye sunduğu mütalaada, iştirak iradesi içerisinde hareket ettikleri tespit edilen tutuklu sanıklar Abdullah K. ve Faris A. hakkında "kasten öldürme", "nitelikli yağma" ve "ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 11 yıldan 18'er yıla, tutuksuz sanık İbrahim D. hakkında da 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

        Mütalaada, tutuksuz sanık Murat Y. hakkında üzerine atılı suçları işlediğine dair dosya kapsamında her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı nitelikte delil elde edilemediğinden beraati yönünde karar verilmesi talebinde bulunuldu.

        Sanıkların yargılanmasına 14 Kasım'da devam edilecek.

        - İddianamede istenen cezalar

        İddianamede, tutuklu sanıklar Abdullah K. ile Faris A. ve tutuksuz sanık Murat Y. hakkında "kasten öldürme", "nitelikli yağma" ve "ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 11 yıldan 18'er yıla kadar hapis, tutuksuz sanık İbrahim D. hakkında ise "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis isteniyor.

        Mardin'de, Artuklu-Nusaybin kara yolunun Yeniköy mevkisinde 19 Ocak 2023'te, Irak plakalı cip durdurulmuş, düzenlenen silahlı saldırıda araçtaki Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa (69) olay yerinde, yaralanan Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik zirvesi yapacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik zirvesi yapacak
        TUSAŞ şehitlerine veda
        TUSAŞ şehitlerine veda
        Narin cinayetinde 22 kişiye 'zorla getirme' kararı!
        Narin cinayetinde 22 kişiye 'zorla getirme' kararı!
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        BRICS nedir? Oluşumdan neler bekleniyor?
        BRICS nedir? Oluşumdan neler bekleniyor?
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        Korkma!
        Korkma!
        Anneannesini öldürmüştü! Abdüllatif Şener'in oğluyla ilgili yeni karar!
        Anneannesini öldürmüştü! Abdüllatif Şener'in oğluyla ilgili yeni karar!
        "Uyuz vakalarının sayısı her geçen gün artıyor"
        "Uyuz vakalarının sayısı her geçen gün artıyor"
        Merkez rezervlerinde rekor
        Merkez rezervlerinde rekor
        Öğretmenler, veliler bu şekere dikkat! Uyuşturucu iddiası!
        Öğretmenler, veliler bu şekere dikkat! Uyuşturucu iddiası!
        Otomobil ilanlarına yeni düzenleme yolda
        Otomobil ilanlarına yeni düzenleme yolda
        Bronckhorst'un Lyon 11'i!
        Bronckhorst'un Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Manchester United 11'i!
        İşte Mourinho'nun Manchester United 11'i!
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        "Derbi için kötü sinyal"
        "Derbi için kötü sinyal"

        Benzer Haberler

        Cipte 5 Iraklının öldürüldüğü davada 2 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müeb...
        Cipte 5 Iraklının öldürüldüğü davada 2 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müeb...
        Mardin'de TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı kınandı
        Mardin'de TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı kınandı
        Mardin'de TÜGVA tarafından "Filistin ve Kudüs" hakkında öğrencilere sunum y...
        Mardin'de TÜGVA tarafından "Filistin ve Kudüs" hakkında öğrencilere sunum y...
        Mardinli 15 Temmuz şehidinin ailesi, FETÖ elebaşı Gülen'e hakkını helal etm...
        Mardinli 15 Temmuz şehidinin ailesi, FETÖ elebaşı Gülen'e hakkını helal etm...
        Motosikletin kaldırımdaki yayaya çarptığı kaza kamerada
        Motosikletin kaldırımdaki yayaya çarptığı kaza kamerada
        Mardin Artuklu Üniversitesinden çocuk hakları konusunda farkındalık etkinli...
        Mardin Artuklu Üniversitesinden çocuk hakları konusunda farkındalık etkinli...