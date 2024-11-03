76 yaşında ehliyet aldı, sürücü koltuğuna geçti

MARDİN’in Derik ilçesinde Müzeyyen Ektiren (76), yaşadığı mezradan ilçe merkezine gelebilmek için kursa gidip, otomobil kullanmayı öğrendi. Ektiren, “Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Artık arabamla ilçeye gelip işlerimi halledip gelebileceğim. Herkese tavsiyem çalışsınlar, çabalasınlar, ehliyetlerini alsınlar. Sadece araba kullanmak değil, hangi işi yaparsa yapsınlar, gayretle çalışan başarır” dedi.

Derik ilçesinde, kırsal Dumanlı Mahallesi’ne bağlı Beşkavak mezrasında yaşayan, İstanbul Bakırköy Kız Enstitüsü’nden 1964 yılında mezun olan 4 çocuk ve 9 torun sahibi Müzeyyen Ektiren, mezradan 15 kilometre uzaklıktaki ilçe merkezine gidebilmek için otomobil kullanmayı öğrenmeye karar verdi. Yakınlarının da desteğiyle özel bir sürücü kursuna başvuran Ektiren, otomobil kullanmayı öğrendi. Kursun ardından ehliyet sınavına giren Müzeyyen Ektiren, 12 Haziran’da yapılan yazılı sınavdan 74 puan aldı. 28 Eylül’de girdiği ilk direksiyon sınavında başarısız olan Ektiren, 26 Ekim’deki ikinci sınavı geçip B sınıfı ehliyet almaya hak kazandı. Ektiren’e sertifikasını, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, Teftiş ve Denetleme Kurulu Başkanı Süleyman Akın ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kahraman verdi.

‘GAYRETLE ÇALIŞAN BAŞARIR’ İlçe merkezine kimsenin yardımı olmadan tek başına giderek işlerini halledebileceğini belirten Müzeyyen Ektiren, “Trafik kurallarına uyarsak, bütün her şeyi düzgün yaparsak, inşallah kazadan beladan korunuruz. Sürücü kursu eğitmenlerine, bana yardımcı oldukları için herkese teşekkür ediyorum. B sınıfı sürücü belgemi aldım çok güzel bir duygu. En sonunda aldım, başardım. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Artık arabamla ilçeye gelip işlerimi halledip gelebileceğim. Herkese tavsiyem çalışsınlar, çabalasınlar, ehliyetlerini alsınlar. Sadece araba kullanmak değil, hangi işi yaparsa yapsınlar, gayretle çalışan başarır. İlk kursa geldiğim zaman sanki tüm arabalar üzerime geliyor gibiydi. Aynaya bakmayı ve sürmeyi öğrendikçe o da geçti. 76 yaşındayım, en sonunda ehliyetimi aldım” dedi.

‘YAŞINI GÖRÜNCE DUYGULANDIK’ İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, Ektiren’in yaşama azmini görünce duygulandıklarını ifade ederek, “Teyzemiz ehliyet almak üzere özel kursumuza başvurup tüm süreçleri başarıyla tamamladıktan sonra, ehliyet almaya hak kazandı. Evrakları bize gelince, teyzemizi de yaşını da görünce, bu yaşta yaşama sevincini ve başarısını görüp gururlandık. Teyzemizi yerinde görmek, sertifikasını, belgesini vermek için yanına geldik. Özellikle teyzemizin bu yaşta bu özgüvenle bu başarıyla bu süreci tamamlaması, diğer yaşlılarımız için de bir örnek teşkil ediyor diye düşünüyorum. Kendilerine misafiriz, tekrar kendisine teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. Hayırlı günlerde kullanır inşallah” diye konuştu.