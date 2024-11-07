Mardin Büyükşehir Belediyesi: İşten çıkarma iddiaları gerçeği yansıtmıyor

MARDİN Büyükşehir Belediyesi, 420 kişinin işten çıkarıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Kasım'da görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde 420 kişinin işten çıkarıldığı iddialarına ilişkin, Büyükşehir Belediyesi tarafından yazılı açıklama yapıldı. İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Bazı basın-yayın organlarında, 'Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 420 kişinin işten çıkarıldığı' haberi ve açıklaması kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür kasıtlı açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Mardin Büyükşehir Belediyemizde görevli çalışanlarımız, Mardinli hemşehrilerimize gayretle ve fedakarlıkla hizmet etmeye devam etmektedirler" denildi.