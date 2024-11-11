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        Vefat eden 15 Temmuz Gazisi Halil Algan, Midyat'ta toprağa verildi

        FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da durdurmak istediği tankın üstüne çıkan, buradaki askerlerin kurşunuyla ağır yaralandıktan sonra felçli bir şekilde hayatını sürdüren ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Halil Algan (53), memleketi Mardin'in Midyat ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 19:04 Güncelleme: 11.11.2024 - 19:10
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        Vefat eden 15 Temmuz Gazisi Halil Algan, Midyat'ta toprağa verildi
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        FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul’da durdurmak istediği tankın üstüne çıkan, buradaki askerlerin kurşunuyla ağır yaralandıktan sonra felçli bir şekilde hayatını sürdüren ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Halil Algan (53), memleketi Mardin’in Midyat ilçesinde toprağa verildi.

        İstanbul’da tekstil işiyle uğraşan 2 çocuk babası Halil Algan, FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısının ardından, Bağcılar Güneşli’de yürüdükleri sırada insanların arasına dalan bir tankı durdurmak için beraberindekilerle üzerine çıktı. Tankın içindeki askerlerin açtığı ateşle ağır yaralanan Algan, hastaneye kaldırıldı. Burada 45 gün yoğun bakımda kalan Algan, kurşunun koltuk altından girerek omuriliğine verdiği tahribata bağlı olarak yatağa bağımlı kaldı. Memleketi Mardin’e dönen Algan, Artuklu ilçesi Nur Mahallesi’ndeki evinde yaşamaya başladı. O günden bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele eden Algan, bir süre önce Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Buradan ambulans uçak ile Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Algan, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi. Algan'ın vefatı, ailesi ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Algan'ın anısına birçok kişi sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaştı.

        Algan’ın cenazesi havayoluyla Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı’na getirildi. Cenazesi buradan karayolu ile Midyat ilçesine bağlı kırsal Şenköy Mahallesi’ne getirilen Algan için, burada ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Köy meydanında düzenlenen törene, Vali Tuncay Akkoyun, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, gazinin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

        Gazinin Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri personel tarafından cenaze aracından alınıp katafalka konuldu. Burada ilk olarak İl Müftü Vekili Ali Üney tarafından cenaze namazı kıldırıldı, ardından helallik istendi. Törenin ardından Algan’ın naaşı tekrar cenaze aracı ile defnedileceği Beysılğızal mezarlığına götürüldü. Vali Akkoyun ve beraberindekiler, 75 metre uzunluğundaki Türk bayrağı eşliğinde yaklaşık 500 metre mesafedeki mezarlığa yürüdü. Mezarlıkta Kur’an-ı Kerim okundu. Gazinin naaşı gözyaşları arasında toprağa verildi. Vali Akkoyun, gazinin tabutuna sarılı Türk bayrağını oğlu Hasan Algan’a teslim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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