Mardin'de, cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

MARDİN'in Artuklu ilçesinde cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mazlum Kesenci (31), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Artuklu-Kızıltepe karayolu Organize Sanayi Sitesi B kapısı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 PJ 278 plakalı cip ile Mazlum Kesenci idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada Kesenci ile arkasındaki Halil Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedaviye alındı. Yaralılardan Mazlum Kesenci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Halil Ç.’nin tedavisi ise devam ediyor. Cipin sürücüsü ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.