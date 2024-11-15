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        Mardin'de, cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        MARDİN'in Artuklu ilçesinde cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mazlum Kesenci (31), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 20:36 Güncelleme: 15.11.2024 - 20:40
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        Mardin'de, cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        MARDİN'in Artuklu ilçesinde cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mazlum Kesenci (31), hayatını kaybetti.

        Kaza, akşam saatlerinde Artuklu-Kızıltepe karayolu Organize Sanayi Sitesi B kapısı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 PJ 278 plakalı cip ile Mazlum Kesenci idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada Kesenci ile arkasındaki Halil Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedaviye alındı. Yaralılardan Mazlum Kesenci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Halil Ç.’nin tedavisi ise devam ediyor. Cipin sürücüsü ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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