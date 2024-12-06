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        Kamyonetini yayaların üzerine sürüp park halindeki araçlara çarpan sürücüyü linçten polis kurtardı

        MARDİN'de, kullandığı kamyoneti yayaların üzerine sürerek park halindeki araçlara çarpan alkollü sürücüyü, linçten polis ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 14:31 Güncelleme: 06.12.2024 - 14:35
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        Kamyonetini yayaların üzerine sürüp park halindeki araçlara çarpan sürücüyü linçten polis kurtardı
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        MARDİN’de, kullandığı kamyoneti yayaların üzerine sürerek park halindeki araçlara çarpan alkollü sürücüyü, linçten polis ekipleri kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Parkı mevkisinde meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen sürücü, henüz bilinmeyen nedenle kullandığı kamyoneti yayaların üzerine sürdü. Manevra yapan sürücü, daha sonra aracıyla yol kenarında park halindeki araçlara çarptı. Çevredekiler sürücüyü linç etmeye kalkışırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kalabalığın arasından çıkardığı sürücüyü sağlık kontrollerinin ardından gözaltına aldı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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