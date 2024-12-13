Mardin'de 10 yıllık kan davası, bin kişinin katıldığı barış yemeği ile sona erdi

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 10 yıl önce Tevfik Arı'nın (40) öldürülmesinin ardından 2 aile arasında başlayan kan davası, bin kişinin katılımı ile yapılan barış yemeğiyle sona erdi.

Kızıltepe ilçesi Ersoylu Mahallesi'ndeki Furkan Doğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde 1 Temmuz 2014’te Tevfik Arı'nın öldürülmesi sonrası Arı ve Özkul aileleri arasında kan davası başladı. İl Müftülüğü barış heyeti, husumetin son bulması için ailelerin ileri gelenleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından, barış yemeği programı düzenlendi. Bir düğün salonunda düzenlenen programa İl Müftüsü Enver Türkmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, HÜDA PAR İl Başkanı İsmail Çevik, İlçe Müftüsü Abdullah Erdoğan, Arı ve Özkul aileleri ile kanaat önderlerinin de aralarında bulunduğu bin kişi katıldı.

'KAVGALARIN SONU YOKTUR, YAPILACAK EN GÜZEL ŞEY BARIŞTIR'

Kur'an'ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Enver Türkmen, ayetler okuyarak ve Hazreti Muhammed’in hayatından örnekler verip, barışın önemini anlattı. Ailelere sağduyu gösterdikleri için teşekkür eden Türkmen, "Kavgaların sonu yoktur, yapılacak en güzel şey barıştır. Tarih buna şahittir. Nice kavimler, devletler, milletler yüzyıllarca savaşmışlar, neticede onlar da barışmışlar. En önemli şey, yapılacak olan en erken barıştır. Çünkü barış ne kadar erken olursa; aileler, gençler ve kadınlar mutlu olacaklar, güvenle dolaşacaklar, işlerine gidip gelecekler. Bugün de Arı ve Özkul aileleri, İl Müftülüğümüzün barış heyeti vesilesi ile güzel bir adım attılar, güzel bir hayra vesile oldular. Özkul ve Arı ailelerinin göstermiş olduğu sağduyu çok önemlidir. İnsanların yaşaması ve kan dökülmemesi için atılan adım, bizim için en güzel adımdır. Bize yakışan kardeş olmaktır" dedi.